La miellerie des Bories à la fête de la châtaigne !, Mairie de Courry, Courry

Informations pratiques

La miellerie des Bories à la fête de la châtaigne ! Dimanche 4 octobre, 09h00 Mairie de Courry Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la châtaigne et de l’Api’week, découvrez la Miellerie des Bories et venez à la rencontre d’un apiculteur passionné.

Huit variétés de miels seront proposées à la vente : acacia, printemps, bruyère blanche, sapin, châtaignier, arbousier, framboisier et montagne. Une belle occasion d’échanger avec un professionnel et de goûter à toute la diversité des saveurs de la ruche.

Mairie de Courry 30500 Courry Courry 30500 Gard Occitanie

À l’occasion de la Fête de la châtaigne et de l’Apiweek, venez rencontrer Samuel Brun, apiculteur passionné propriétaire de la Miellerie des Bories.