La Miellerie Frères Berville à la Foire d’automne d’Estrées-Saint-Denis !, Estrées Saint denis, Estrées-Saint-Denis

Informations pratiques

La Miellerie Frères Berville à la Foire d’automne d’Estrées-Saint-Denis ! Dimanche 4 octobre, 09h00 Estrées Saint denis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

La Miellerie Frères Berville sera présente à la Foire d’automne d’Estrées-Saint-Denis (Oise) !

Retrouvez-nous à l’occasion de la Foire d’automne d’Estrées-Saint-Denis pour découvrir notre stand de produits de la ruche.

Venez déguster des produits artisanaux de qualité, élaborés avec passion dans notre région. Vous pourrez notamment découvrir notre délicieux miel de Tilleul de Picardie (IGP), une véritable spécialité qui met en valeur le savoir-faire de nos apiculteurs et les richesses de notre terroir.

Vous y trouverez également une large gamme de produits dérivés : moutarde au miel, vinaigre de miel, hydromel, pâtes à tartiner, bonbons au miel, ainsi que de nombreuses autres gourmandises.

Nous serons ravis de vous accueillir, d’échanger avec vous sur notre métier d’apiculteur et de vous faire découvrir toutes les saveurs de la ruche.

À très bientôt sur notre stand !

Estrées Saint denis Centre ville, Estrées Saint Denis Estrées-Saint-Denis 60190 Oise Hauts-de-France

Miels et produits de la ruche à la Foire d’automne, avec la mise en avant d’un miel du terroir régional : le miel de Tilleul de Picardie !