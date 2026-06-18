Rallye de l’autostop Estrées-Saint-Denis

Estrées-Saint-Denis

Rallye de l’autostop

Rue de L Hôtel de ville Estrées-Saint-Denis Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le samedi 26 septembre 2026 après-midi, le Rallye de l’autostop fait son grand retour pour une 4e édition au départ d’Estrées-Saint-Denis !

Formez votre binôme et lancez-vous sur les routes de la Plaine d’Estrées avec une mission traverser le territoire en autostop et cumuler un maximum de points. Rapidité, esprit d’équipe, adresse et connaissances du patrimoine local seront vos meilleurs atouts pour faire la différence.

Au fil du parcours, il vous faudra faire preuve de débrouillardise, de curiosité et d’un bon sens de l’orientation pour tenter de décrocher la victoire. Cette année, 20 binômes pourront prendre part à cette aventure originale, conviviale et pleine de surprises. De belles récompenses seront à la clé !

Les inscriptions sont ouvertes à tous. Les mineurs peuvent participer avec une autorisation parentale. Les moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions https://www.ccplaine-estrees.com/evenement/rallye-de-lautostop-2/

Renseignements 03 44 41 31 43

Le règlement du rallye vous sera transmis après votre inscription. Son approbation sera nécessaire pour confirmer définitivement votre participation.

Le samedi 26 septembre 2026 après-midi, le Rallye de l’autostop fait son grand retour pour une 4e édition au départ d’Estrées-Saint-Denis !

Formez votre binôme et lancez-vous sur les routes de la Plaine d’Estrées avec une mission traverser le territoire en autostop et cumuler un maximum de points. Rapidité, esprit d’équipe, adresse et connaissances du patrimoine local seront vos meilleurs atouts pour faire la différence.

Au fil du parcours, il vous faudra faire preuve de débrouillardise, de curiosité et d’un bon sens de l’orientation pour tenter de décrocher la victoire. Cette année, 20 binômes pourront prendre part à cette aventure originale, conviviale et pleine de surprises. De belles récompenses seront à la clé !

Les inscriptions sont ouvertes à tous. Les mineurs peuvent participer avec une autorisation parentale. Les moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions https://www.ccplaine-estrees.com/evenement/rallye-de-lautostop-2/

Renseignements 03 44 41 31 43

Le règlement du rallye vous sera transmis après votre inscription. Son approbation sera nécessaire pour confirmer définitivement votre participation. .

Rue de L Hôtel de ville Estrées-Saint-Denis 60190 Oise Hauts-de-France +33 3 44 41 31 43 contact@cc-pe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the afternoon of Saturday, September 26, 2026, the Hitchhiking Rally makes its grand return for its 4th edition, starting in Estrées-Saint-Denis!

Form your team and hit the roads of the Plaine d’Estrees with one mission: to cross the region by hitchhiking and rack up as many points as possible. Speed, teamwork, skill, and knowledge of the local heritage will be your best assets to make a difference.

Along the way, you’ll need to show resourcefulness, curiosity, and a good sense of direction to try to clinch victory. This year, 20 teams will be able to take part in this unique, friendly adventure full of surprises. Great prizes await the winners!

Registration is open to everyone. Minors may participate with parental consent. Children under 16 must be accompanied by an adult.

Registration: https://www.ccplaine-estrees.com/evenement/rallye-de-lautostop-2/

Information: 03 44 41 31 43

The rally rules will be sent to you after you register. You must agree to these rules to confirm your participation.

L’événement Rallye de l’autostop Estrées-Saint-Denis a été mis à jour le 2026-06-18 par Compiègne Pierrefonds Tourisme