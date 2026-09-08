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La minute Christine, Médiathèque André Labarrère, Pau

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Labarrère · Pau

La minute Christine, Médiathèque André Labarrère, Pau

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque André Labarrère
Adresse
Place Marguerite Laborde 64000 Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques

La minute Christine Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Retrouvez cette année en public les courtes interviews, avec l’œil rieur et les questions incisives, mais toujours bienveillantes de Christine Ferniot (Libération)
Avec Rosa Montero, Victor Del Arbol, Dolores Redondo
Au 3ème étage

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr
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