La minute Christine, Médiathèque André Labarrère, Pau

Informations pratiques

La minute Christine Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Retrouvez cette année en public les courtes interviews, avec l’œil rieur et les questions incisives, mais toujours bienveillantes de Christine Ferniot (Libération)

Avec Rosa Montero, Victor Del Arbol, Dolores Redondo

Au 3ème étage

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr

Biblis en folie 2026

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