La minute Christine, Médiathèque André Labarrère, Pau
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Labarrère · Pau
Informations pratiques
La minute Christine Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Retrouvez cette année en public les courtes interviews, avec l’œil rieur et les questions incisives, mais toujours bienveillantes de Christine Ferniot (Libération)
Avec Rosa Montero, Victor Del Arbol, Dolores Redondo
Au 3ème étage
Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr
Biblis en folie 2026
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