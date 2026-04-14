La montagne Pelée d’hier à aujourd’hui, Centre de Découverte des Sciences de la Terre, Collectivité Territoriale de Martinique, Saint-Pierre

La montagne Pelée d’hier à aujourd’hui Samedi 23 mai, 19h00 Centre de Découverte des Sciences de la Terre, Collectivité Territoriale de Martinique Martinique

90 personnes maxi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T01:00:00+02:00 – 2026-05-24T02:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T01:00:00+02:00 – 2026-05-24T02:30:00+02:00

Conférence réalisée par Jérôme VERGNE Directeur de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique (OVSM / IPGP) pour tout savoir et comprendre du volcanisme de la montagne Pelée :

Ses éruptions passées, sa réactivation, sa situation en 2026.

Centre de Découverte des Sciences de la Terre, Collectivité Territoriale de Martinique CDST D10A 97250 Saint-Pierre Habitation Perrinelle Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique 0596528242 http://cdst.e-monsite.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0596 52 82 42 »}, {« type »: « email », « value »: « cdst@collectivitedemartinique.mq »}] Lieu de mémoire en hommage aux victimes de la catastrophe du 8 mai 1902 qui emporta 28.000 âmes et qui raya de la carte la ville de Saint-Pierre, le Centre de Découverte des Sciences de la Terre est un lieu de rayonnement de la culture scientifique notamment dans le domaine des sciences de la Terre.

Son action vise notamment à sensibiliser la population aux risques naturels majeurs Ouvert du mardi au dimanche de 9h00 à 17h00

Conférence réalisée par Jérôme VERGNE Directeur de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique (OVSM / IPGP) pour tout savoir et comprendre du volcanisme de la montagne Pelée :

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