Informations pratiques

Montbrun-Lauragais

LA MONTBRUNIGHT TRAIL

Place du village Montbrun-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 23:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Venez découvrir la 1ere édition du trail de Montbrun- Lauragais. TOUT NIVEAU !! 1 parcours de 7km avec 180d+, 1 ravitaillement et des lots pour tous ! Et la fête continue, une soirée en musique

Venez découvrir la première édition du trail de Montbrun- Lauragais La MontbruNight.

Après le travail ? C’est TRAIL !

Venez passer la soirée avec nous ! Pour cette première édition, un parcours de 7km avec 180d+, en deux boucles ce qui vous fait passer 2 fois sur la place René Hébrard où les supporters pourront vous voir à mi parcours ! 1 ravitaillement et des lots pour tous sont prévus.

Et la fête continue, une soirée tapas / bières pour continuer la soirée en musique grâce à une banda présente toute la soirée !

Nous avons hâte d’y être ! N’attendez plus, inscrivez-vous !

Pour info, retrait des dossards le jour même à partir de 17h et jusqu’à 18h45 .

Place du village Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come check out the first edition of the Montbrun-Lauragais trail run. ALL LEVELS WELCOME!! One 7-km course with 180 meters of elevation gain, one aid station, and prizes for everyone! And the fun continues with an evening of music

L’événement LA MONTBRUNIGHT TRAIL Montbrun-Lauragais a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE