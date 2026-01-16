La Montée du Phare d’Eckmühl (phare fermé au public) Pointe de Saint-Pierre Penmarch
2026-08-22
2026-08-22
2026-08-22
18ème édition du championnat de la montée du Phare d’Eckmühl.
Ce challenge est une course contre la montre ouverte à partir de la catégorie cadette. Toutes les minutes, un départ. Les coureurs inscrits sont répartis plus ou moins par niveau de performance en une quinzaine de séries composées de 10 à 12 athlètes. 307 marches qui osera relever le défi ? .
Pointe de Saint-Pierre Phare d'Eckmühl Penmarch 29760 Finistère Bretagne
