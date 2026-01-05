La mosquée d’Hérouville Saint-Clair | RDV Découverte Hérouville-Saint-Clair

La mosquée d’Hérouville Saint-Clair | RDV Découverte

Inaugurée en 2012, la grande mosquée dite de la Lumière est désormais un élément du patrimoine de Caen la mer. La visite a pour but de montrer comment elle s’inscrit dans la longue tradition de l’architecture religieuse musulmane une tradition tout en s’en distinguant par des caractéristiques locales. Visite à deux voix menée par une conférencier de l’Office de Tourisme et un membre de l’Association islamique et culturelle du Calvados.

L’association islamique et culturelle du Calvados vous invite à découvrir la mosquée d’Hérouville. Visite à deux voix menée par un représentant de l’AICC et Pierre Ageron guide-conférencier à l’Office de Tourisme de Caen la mer.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d'informations touristiques de Caen et Ouistreham.

English : La mosquée d’Hérouville Saint-Clair | RDV Découverte

Inaugurated in 2012, the great mosque known as de la Lumière is now a part of the heritage of Caen-la-mer. The purpose of the visit is to show how it fits into the long tradition of Muslim religious architecture, a tradition that is distinguished…

