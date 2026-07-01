La Mûroise en nocturne La Mûroise Pouzauges
mercredi 15 juillet 2026 · La Mûroise · Pouzauges
Informations pratiques
Pouzauges
La Mûroise en nocturne
La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-29 21:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Dans le cadre de la Mûroise et de son jardin caché, venez tous les mercredis soirs de l’été à la rencontre des artisans et créateurs locaux qui vous partageront leur passion !
Les artisans et créateurs locaux seront présents les mercredis soirs à la Mûroise pour exposer et vendre leurs productions. .
La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 52 65 02 07 culture.citoyennete@pouzauges.fr
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English :
As part of the M%FBroise and its hidden garden, come every Wednesday evening during the %E9t%E9 %E0 to meet local artisans and creators who will share their passion with you!
L’événement La Mûroise en nocturne Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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