La Mûroise en nocturne La Mûroise Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

La Mûroise en nocturne

La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Dans le cadre de la Mûroise et de son jardin caché, venez tous les mercredis soirs de l’été à la rencontre des artisans et créateurs locaux qui vous partageront leur passion !

Les artisans et créateurs locaux seront présents les mercredis soirs à la Mûroise pour exposer et vendre leurs productions. .

La Mûroise 7 Rue Georges Clemenceau Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 52 65 02 07 culture.citoyennete@pouzauges.fr

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English :

As part of the M%FBroise and its hidden garden, come every Wednesday evening during the %E9t%E9 %E0 to meet local artisans and creators who will share their passion with you!

L’événement La Mûroise en nocturne Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges