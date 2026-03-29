La Musique de György Kurtág Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
La Musique de György Kurtág Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS samedi 11 avril 2026.
A l’occasion du centenaire de la naissance de György Kurtág, venez assister au concert de restitution
par les classes de piano et l’ensemble contemporain d’Antoine Didry DEMARLE
Concert de restitution de la Masterclass donnée par Arnaud Arbet sur la musique de György Kurtág
Le samedi 11 avril 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T20:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T17:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321
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