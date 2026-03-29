La Musique de György Kurtág Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

A l’occasion du centenaire de la naissance de György Kurtág, venez assister au concert de restitution

par les classes de piano et l’ensemble contemporain d’Antoine Didry DEMARLE

Concert de restitution de la Masterclass donnée par Arnaud Arbet sur la musique de György Kurtág

Le samedi 11 avril 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T17:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321



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