Rapolitique Party La Place Paris

Le média rap Le Rapolitique organise son premier événement : La Rapolitique Party !!

Le concept de la soirée est très simple : durant le temps d’un soir, plusieurs DJ vont jouer les plus grands morceaux de rap français, allant de SCH au 113, en passant par les têtes montantes comme Nono La Grinta ou encore 13 Block. Le tout mixé par DJ Coco, Yaniss du Rap en mieux et DJ Matou, dans l’objectif de rassembler autour des idées défendues par le média le temps d’une soirée !!

Pour tous les amateurs de turn-up et les auditeurs de la sphère militante, notez déjà dans vos agendas le 18 avril 2026 à La Place pour une soirée déjà légendaire !

LINE-UP

MATOU

Issu d’une formation classique au conservatoire (violoncelle et piano et d’études de musicologie à l’université de Paris, Matou a également baigné très tôt dans le hip hop. Il oﬃcie également en tant que DJ et accompagne sur scène quelques grands noms de la scène rap française tel que PLK, Chilla, Kikesa, ou encore Youssoupha.

Yaniss (Le Rap en Mieux)

Le Rap en Mieux est un créateur de contenu qui parle de musique sur YouTube et Twitch. À travers analyses d’albums, décryptages d’artistes et discussions, il aborde la musique comme un objet culturel et politique. C’est en tant que DJ que le créateur fera honneur de sa présence lors de cette première Rapolitique Party !!

DJ COCO

DJ Coco est une passionnée de musique qui travaille depuis quelque temps aux côtés de ClearWatersProductions. Toute nouvelle derrière les platines, elle se lance surtout pour le plaisir : partager ses playlists, faire vibrer les gens et profiter du moment. Pour elle, le DJing c’est avant tout de la bonne énergie, du fun et des sons qui rassemblent. C’est pour ces raisons que vous la retrouverez en ouverture de la Rapolitique Party

Retrouvez la première édition de la Rapolitique Party le samedi 18 avril à La Place !

Le samedi 18 avril 2026

de 22h30 à 03h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T01:30:00+02:00

fin : 2026-04-19T06:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T22:30:00+02:00_2026-04-18T03:30:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/rapolitique-party



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