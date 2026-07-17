La musique de Harry Potter par l’Ensemble BOW, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

La musique de Harry Potter par l’Ensemble BOW Vendredi 25 septembre, 19h00 Autre lieu

CHF 45. – CHF 60.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Plongez dans l’univers magique de la musique de la célèbre saga fantastique inspirée des romans de J.K. Rowling — un événement enchanteur pour toute la famille et une expérience à ne pas manquer.

Interprété par l’Ensemble BOW à l’Auditorium Sacré-Cœur de Genève, ce programme invite le public de tous âges à redécouvrir l’atmosphère inoubliable des célèbres films Harry Potter à travers leurs thèmes musicaux les plus emblématiques, faisant revivre l’émotion, l’aventure et la magie de cette histoire.

La bande originale du film a été magistralement composée par John Williams. Le compositeur a écrit la musique à Los Angeles et à Tanglewood, avant qu’elle ne soit enregistrée aux studios Abbey Road et Air Lyndhurst à Londres en septembre 2001.

Le film comprend de nombreux leitmotivs caractéristiques, dont la plupart sont réapparus dans le deuxième volet de la franchise, Harry Potter et la Chambre des secrets. La composition principale, Hedwig’s Theme, apparaît sous une forme modifiée dans tous les films. La bande originale est sortie en CD le 30 octobre 2001.

Le 14 décembre 2001, la bande originale a été certifiée disque d’or au Canada, avec 50 000 exemplaires vendus, puis au Japon en janvier 2002, avec 100 000 exemplaires vendus. En 2002, John Williams a été nommé à l’Oscar de la meilleure musique de film, mais le prix a été remporté par Howard Shore pour Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau, dont la musique peut également être entendue lors de nos concerts.

L’album a rencontré un grand succès, atteignant la 48e place du Billboard 200 et la deuxième place du classement Top Soundtracks. Dans les classements officiels britanniques, l’album a atteint la 19e place.

Le concert est organisé par l’agence créative RED EVENTS & Distribution Ltd., reconnue pour ses expériences culturelles exceptionnelles dans des demeures historiques, sur des toits, dans des serres et dans certains des lieux les plus atmosphériques d’Europe, du Royaume-Uni, d’Azerbaïdjan, de Géorgie et d’ailleurs. Son répertoire comprend également une collection unique de concerts aux chandelles ainsi que des performances immersives mêlant art vidéo et création sonore.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://redevents.world/event/801-the-music-of-harry-potter-by-ensemble-bow.html?date=2026-09-25+19%3A00%3A00&utm_source=OpenAgenda&utm_medium=referral&utm_campaign=GenevePotter »}]

Le concert La musique de Harry Potter par l’Ensemble BOW aura lieu le 25 septembre à 19h00 à l’Auditorium Sacré-Cœur, Église du Sacré-Cœur, Genève.

RED EVENTS & Distribution Ltd.