La Musique Municipale de Plan-les-Ouates aux 175 ans de la commune !, Butte de Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates

La Musique Municipale de Plan-les-Ouates aux 175 ans de la commune ! Samedi 30 mai, 14h00 Butte de Plan-les-Ouates

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

La Musique Municipale de Plan-les-Ouates se produira à l’occasion du 175ᵉ anniversaire de la commune.

Forte de ses 143 ans d’existence, elle est presque aussi ancienne que la commune qui l’accueille, pour un total symbolique de 318 ans d’histoire !

Un morceau spécialement écrit pour cet événement sera dévoilé en exclusivité lors de ces festivités, accompagné d’autres touches musicales à la hauteur de ce grand chiffre ;)

Butte de Plan-les-Ouates Chemin de la Butte, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève

Le samedi 31 mai, la MMPO a le plaisir de participer aux festivités du 175ᵉ anniversaire de Plan-les-Ouates.

Ines Flecher