Les Blues Brothers Eight Killers en concert, Espace Vélodrome, Plan-les-Ouates

Les Blues Brothers Eight Killers en concert Samedi 18 avril, 18h00 Espace Vélodrome

58.40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T18:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T18:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Les Blues Brothers Eight Killers et Rêves Suisse Célèbrent 20 Ans d’Espoir en Suisse à Genève

Les associations OCNSS Suisse et Sun-Events sont fières d’annoncer un événement caritatif d’exception au profit de l’association Rêves Suisse.

Cette soirée unique, qui verra la présence du mythique groupe « The Blues Brothers Eight Killers », marquera l’apogée des festivités du vingtième anniversaire de Rêves Suisse et des 175 ans de la commune de Plan-Les-Ouates.

Chaque contribution aidera Rêves Suisse à continuer son travail, à transformer des vies et à offrir des moments de bonheur inoubliables à des enfants et leurs familles. C’est l’opportunité de mettre en valeur vos valeurs d’entreprise et votre responsabilité sociale.

À Propos de l’Événement :

• Date : Samedi 18 avril 2026, dès 18h00.

• Lieu : Espace Vélodrome – Théâtre à Plan-les-Ouates, Genève

• Artiste vedette : « The Blues Brothers Eight Killers », unique concert en Suisse.

• Prix du billet : Prix billet : Prix TTC 58.40 CHF,

Ticket en vente : https://www.ticketcorner.ch/artist/the-eight-killers/

• Programme : Un concert exceptionnel, de nombreuses surprises, pour vos invités de marque.

Votre impact sera concret : Chaque contribution aidera Rêves Suisse à continuer son travail, à transformer des vies et à offrir des moments de bonheur inoubliables à des enfants et leurs familles.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 62, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/artist/the-eight-killers/ »}] [{« link »: « https://www.ticketcorner.ch/artist/the-eight-killers/ »}]

Un événement caritatif d’exception au profit de l’association Rêves Suisse.

Blues Brothers Eight Killers