Les Blues Brothers Eight Killers en concert, Espace Vélodrome, Plan-les-Ouates
Les Blues Brothers Eight Killers en concert, Espace Vélodrome, Plan-les-Ouates samedi 18 avril 2026.
Les Blues Brothers Eight Killers en concert Samedi 18 avril, 18h00 Espace Vélodrome
58.40
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T18:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T18:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00
Les Blues Brothers Eight Killers et Rêves Suisse Célèbrent 20 Ans d’Espoir en Suisse à Genève
Les associations OCNSS Suisse et Sun-Events sont fières d’annoncer un événement caritatif d’exception au profit de l’association Rêves Suisse.
Cette soirée unique, qui verra la présence du mythique groupe « The Blues Brothers Eight Killers », marquera l’apogée des festivités du vingtième anniversaire de Rêves Suisse et des 175 ans de la commune de Plan-Les-Ouates.
Chaque contribution aidera Rêves Suisse à continuer son travail, à transformer des vies et à offrir des moments de bonheur inoubliables à des enfants et leurs familles. C’est l’opportunité de mettre en valeur vos valeurs d’entreprise et votre responsabilité sociale.
À Propos de l’Événement :
• Date : Samedi 18 avril 2026, dès 18h00.
• Lieu : Espace Vélodrome – Théâtre à Plan-les-Ouates, Genève
• Artiste vedette : « The Blues Brothers Eight Killers », unique concert en Suisse.
• Prix du billet : Prix billet : Prix TTC 58.40 CHF,
Ticket en vente : https://www.ticketcorner.ch/artist/the-eight-killers/
• Programme : Un concert exceptionnel, de nombreuses surprises, pour vos invités de marque.
Votre impact sera concret : Chaque contribution aidera Rêves Suisse à continuer son travail, à transformer des vies et à offrir des moments de bonheur inoubliables à des enfants et leurs familles.
Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 62, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketcorner.ch/artist/the-eight-killers/ »}] [{« link »: « https://www.ticketcorner.ch/artist/the-eight-killers/ »}]
Un événement caritatif d’exception au profit de l’association Rêves Suisse.
Blues Brothers Eight Killers
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