La mystérieuse aventure Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère

Informations pratiques

Billère

La mystérieuse aventure

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2027-01-02 19:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Les enfants de la classe CE2-CM1 de l’école Lalanne de Billère sont les commissaires de cette exposition imaginée avec des œuvres de l’artothèque du Bel Ordinaire. Découvrez l’histoire écrite à 22 et accrochée à hauteur des enfants. .

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La mystérieuse aventure

L’événement La mystérieuse aventure Billère a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau