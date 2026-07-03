La mystérieuse aventure Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère
mercredi 23 septembre 2026 · Le Bel Ordinaire/CAPBP · Billère
Informations pratiques
Billère
La mystérieuse aventure
Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2027-01-02 19:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Les enfants de la classe CE2-CM1 de l’école Lalanne de Billère sont les commissaires de cette exposition imaginée avec des œuvres de l’artothèque du Bel Ordinaire. Découvrez l’histoire écrite à 22 et accrochée à hauteur des enfants. .
Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr
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English : La mystérieuse aventure
L’événement La mystérieuse aventure Billère a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau
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