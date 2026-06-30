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AGENDA · Nyer

LA NATURE DANS TOUS LES SENS Nyer

jeudi 20 août 2026 · Nyer

LA NATURE DANS TOUS LES SENS Nyer

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
66360 Nyer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Nyer

LA NATURE DANS TOUS LES SENS

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Découvrez la biodiversité qui nous entoure… au cours d’ateliers ludiques (écoutes des sons de la nature, découverte des oiseaux, des plantes comestibles, de nos forêts…).
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the biodiversity around us through fun workshops (listening to the sounds of nature, learning about birds, edible plants, our forests, and more…).

L’événement LA NATURE DANS TOUS LES SENS Nyer a été mis à jour le 2026-06-30 par OTI CONFLENT CANIGO

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