La Naute Be’Ding BeDingue Théâtre Champagnat
La Naute Be’Ding BeDingue Théâtre Champagnat vendredi 15 mai 2026.
Champagnat
La Naute Be’Ding BeDingue Théâtre
Etang de la naute Champagnat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Spectacle d’improvisation théâtrale
Le temps d’une pause et un moment festif, le Be’Ding BeDingue Théâtre vous propose des spectacles d’improvisation où les comédiens alternent des saynète à partir de thèmes proposés par le public, au fil de catégories définies par le maître de jeu.
Dans une ambiance endiablée, un maître de jeu et ses comédiens vont jouer vos thèmes, vos idées, vos envies sur scènes. Ils seront à tour de rôle dans des situations ubuesques, dramatique, drôles. Attention, attachez vos ceintures c’est parti!
Galerie de personnages, lieux et histoires insolites, burlesques ou poétiques, ces spectacles sont une invitation au voyage et à la détente.
Laissez-vous surprendre! .
Etang de la naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 01 73 94
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English : La Naute Be’Ding BeDingue Théâtre
L’événement La Naute Be’Ding BeDingue Théâtre Champagnat a été mis à jour le 2026-04-09 par Marche et Combraille en Aquitaine
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