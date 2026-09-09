La Nef Girls In Hawaii La Nef Angoulême
jeudi 19 novembre 2026 · La Nef · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
La Nef Girls In Hawaii
La Nef 48 Rue Louis Pergaud Angoulême Charente
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 19:30:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Cela fait près de 10 ans que Girls In Hawaii n’était pas remonté sur la scène de la Nef leur dernier passage, en 2017, avait marqué les esprits et leur retour s’annonce déjà magique.
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La Nef 48 Rue Louis Pergaud Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
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English :
It?s been almost 10 years since Girls In Hawaii last took to the stage at La Nef: their last appearance, in 2017, left a lasting impression, and their return is already shaping up to be magical.
L’événement La Nef Girls In Hawaii Angoulême a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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