La Nocturne, Ô Marais by ISNOR, Clairmarais

Informations pratiques

La Nocturne Samedi 19 septembre, 19h15 Ô Marais by ISNOR Pas-de-Calais

Tarif : 16.5€ par adulte, 15€ par jeune (14-18 ans), 12.50€ par enfant (4-13 ans), gratuit de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:15:00+02:00 – 2026-09-19T20:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:15:00+02:00 – 2026-09-19T20:15:00+02:00

Visite guidée du marais Audomarois en bateau au crépuscule pour des paysages incroyables.

Embarquez avec le guide Ô Marais et découvrez le marais au coucher du soleil : ses couleurs et son ambiance unique.

Au crépuscule la nature s’endore, venez (re)découvrir le marais maraîcher sous un aspect totalement différent et insolite. La nature se pare de couleurs chatoyantes et vous révèle une tout autre histoire : l’ambiance, les sons, les animaux nocturnes… Visitez le marais accompagné de chouettes et de chauves-souris à la golden hour. C’est la visite idéale pour les amateurs et professionels de la photographie.

Vous naviguerez en bacôve traditionnel.

Pensez à acheter vos billets en ligne ici.

Durée : 1h.

Possibilité de restauration à l’estaminet La Baguernette au lieu de départ (réservation vivement conseillée ici).

Sur place : aires de pique-nique, parking privé avec emplacements camping-car gratuit, comodités, locations de barques et canoës, parcours aventure.

Ô Marais by ISNOR 3 rue du marais 62500 Clairmarais Clairmarais 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321391515 https://www.isnor.fr/ https://www.facebook.com/ISNORCLAIRMARAIS;https://www.instagram.com/omaraisbyisnor/;http://www.youtube.com/@Omarais-by-ISNOR [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_spectacle=530&lng=1 »}] [{« link »: « https://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_spectacle=530&lng=1 »}, {« link »: « https://www.labaguernette.fr/ »}] Avec Ô Marais by ISNOR, venez découvrir le marais Audomarois comme vous ne l’avez jamais vu : au fil de l’eau. À Clairmarais, à deux pas de Saint-Omer, plongez au cœur du marais Audomarois, dernier marais maraîcher de France, véritable écrin de nature classé par l’UNESCO. Ici, il n’existe qu’une seule façon de visiter le marais : naviguer sur ses canaux. Le site propose des visites guidées et des visites en autonomie en barque et canoë, un bar et un restaurant avec de belles terrasses ombragées, des espaces de pique-nique en pleine nature et dans le marais, des aires de camping car et un parking privé gratuit. Gare ferroviaire de St Omer à 4km.

Parking voiture privé gratuit.

Visite guidée du marais Audomarois en bateau au crépuscule pour des paysages incroyables.

©Ô Marais by ISNOR