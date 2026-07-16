Marais & Réserve : visite du marais maraîcher et de la réserve naturelle des étangs du Romelaere., Ô Marais by ISNOR, Clairmarais

Informations pratiques

Marais & Réserve : visite du marais maraîcher et de la réserve naturelle des étangs du Romelaere. Dimanche 20 septembre, 10h00 Ô Marais by ISNOR Pas-de-Calais

Tarif : 16.5€ par adulte, 15€ par jeune (14-18 ans), 12.50€ par enfant (4-13 ans), gratuit de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Embarquez à bord d’un bateau croisière et laissez vous promener par le guide à travers les canaux du marais maraîcher et rentrez à pied par la réserve naturelle.

Embarquez avec le guide ÔMarais et découvrez les différentes facettes et richesses du marais audomarois : sa faune, sa flore, ses traditions, son habitat…

Au bout d’une heure au fil de l’eau, vous débarquerez au cœur de la partie classée du marais pour un retour pédestre en suivant le sentier d’interprétation de la Réserve Naturelle des étangs du Romelaëre. Un livret et un plan vous seront remis (parcours de +/- 4.5km). Ce joyau classé au patrimoine mondial de l’UNESCO n’aura plus de secrets pour vous !

Pensez à acheter vos billets en ligne ici.

Durée : 1h + 1h30.

Possibilité de restauration à l’estaminet LA BAGUERNETTE au lieu de départ (réservation vivement conseillée ici).

Sur place : aires de pique-nique, parking privé avec emplacements camping-car gratuit, comodités, locations de barques et canoës, parcours aventure.

Ô Marais by ISNOR 3 rue du marais 62500 Clairmarais Clairmarais 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321391515 https://www.isnor.fr/ https://www.facebook.com/ISNORCLAIRMARAIS;https://www.instagram.com/omaraisbyisnor/;http://www.youtube.com/@Omarais-by-ISNOR [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_spectacle=527&lng=1 »}] [{« link »: « https://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_spectacle=527&lng=1 »}, {« link »: « https://www.labaguernette.fr/ »}] Avec Ô Marais by ISNOR, venez découvrir le marais Audomarois comme vous ne l’avez jamais vu : au fil de l’eau. À Clairmarais, à deux pas de Saint-Omer, plongez au cœur du marais Audomarois, dernier marais maraîcher de France, véritable écrin de nature classé par l’UNESCO. Ici, il n’existe qu’une seule façon de visiter le marais : naviguer sur ses canaux. Le site propose des visites guidées et des visites en autonomie en barque et canoë, un bar et un restaurant avec de belles terrasses ombragées, des espaces de pique-nique en pleine nature et dans le marais, des aires de camping car et un parking privé gratuit. Gare ferroviaire de St Omer à 4km.

Parking voiture privé gratuit.

Embarquez à bord d’un bateau croisière et laissez vous promener par le guide à travers les canaux du marais maraîcher et rentrez à pied par la réserve naturelle.

©Ô Marais by ISNOR