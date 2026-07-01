Informations pratiques

Saint-Sulpice-le-Dunois

La nuit aux étoiles

jardi de la mediathèque de la forge Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17

De 15h à 19h observation du soleil à l’aide d’un télescope adapté

A partir de 22h30 observation du ciel nocturne à l’aide de lunettes et de télescopes .

jardi de la mediathèque de la forge Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr

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English : La nuit aux étoiles

L’événement La nuit aux étoiles Saint-Sulpice-le-Dunois a été mis à jour le 2026-06-27 par Creuse Tourisme