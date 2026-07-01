UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Sulpice-le-Dunois

La nuit aux étoiles Saint-Sulpice-le-Dunois

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Sulpice-le-Dunois

La nuit aux étoiles Saint-Sulpice-le-Dunois

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
jardi de la mediathèque de la forge
Ville
23800 Saint-Sulpice-le-Dunois
Département
Creuse
Tarif

Saint-Sulpice-le-Dunois

La nuit aux étoiles

jardi de la mediathèque de la forge Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :
2026-07-17

De 15h à 19h observation du soleil à l’aide d’un télescope adapté
A partir de 22h30 observation du ciel nocturne à l’aide de lunettes et de télescopes   .

jardi de la mediathèque de la forge Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56  animscience2@fol-23.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La nuit aux étoiles

L’événement La nuit aux étoiles Saint-Sulpice-le-Dunois a été mis à jour le 2026-06-27 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Saint-Sulpice-le-Dunois (Creuse)