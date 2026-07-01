La nuit aux étoiles Saint-Sulpice-le-Dunois
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Sulpice-le-Dunois
Informations pratiques
Saint-Sulpice-le-Dunois
La nuit aux étoiles
jardi de la mediathèque de la forge Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17 00:00:00
Date(s) :
2026-07-17
De 15h à 19h observation du soleil à l’aide d’un télescope adapté
A partir de 22h30 observation du ciel nocturne à l’aide de lunettes et de télescopes .
jardi de la mediathèque de la forge Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr
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English : La nuit aux étoiles
L’événement La nuit aux étoiles Saint-Sulpice-le-Dunois a été mis à jour le 2026-06-27 par Creuse Tourisme
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