La Nuit de David : rencontre littéraire avec Abigail Assor, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

La Nuit de David : rencontre littéraire avec Abigail Assor Jeudi 17 septembre, 10h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Sur réservation. Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T10:30:00+02:00 – 2026-09-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T10:30:00+02:00 – 2026-09-17T12:00:00+02:00

Animation : Henri Landré

En partenariat avec la Maison Julien Gracq dans le cadredes Préférences, festival littéraire itinérant (Saison Méditerranée 2026).

« Je n’ai pas dit : David, allez, s’il te plaît, c’est dangereux. David, on annule, s’il te plaît, écoute-moi, je crois qu’il ne faut pas le faire. Je ne l’ai pas dit. Peut-être que si je l’avais fait, nous serions toujours l’un près de l’autre aujourd’hui. Mais à dix ans, j’avais fait une promesse à mon frère et je voulais la tenir. Je l’aimais trop — l’aimer a bien été le drame de ma vie. »

Comment survivre à la cruauté de l’enfance ? Dans ce roman d’Abigail Assor, l’histoire de David, un garçon pas comme les autres, est racontée par Olive, sa sœur jumelle, qui revient une fois adulte sur la nuit de leurs dix ans.

Abigail Assor est née à Casablanca en 1990. Son deuxième roman, La Nuit de David (Gallimard, 2024) a obtenu le prix Alain Spiess du deuxième roman 2024 et le prix Version Femina 2025.

Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0252108200 »}, {« type »: « email », « value »: « cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr »}] [{« link »: « https://maisonjuliengracq.fr/festival/les-preferences-2026/ »}, {« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

Rencontre littéraire proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

Abigail Assor © F. Mantovani/Gallimard