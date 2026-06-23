La nuit de la chauve-souris à Vieille-Brioude Salle polyvalente Vieille-Brioude
La nuit de la chauve-souris à Vieille-Brioude Salle polyvalente Vieille-Brioude vendredi 7 août 2026.
Vieille-Brioude
La nuit de la chauve-souris à Vieille-Brioude
Salle polyvalente Place de la Croix des prés Vieille-Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:45:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La nuit de la chauve-souris à vielle Brioude avec PANPA Haut Allier.
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Salle polyvalente Place de la Croix des prés Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49
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English :
Bat night at Vielle Brioude with PANPA Haut Allier.
L’événement La nuit de la chauve-souris à Vieille-Brioude Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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