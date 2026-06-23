La nuit de la chauve-souris à Vieille-Brioude Salle polyvalente Vieille-Brioude vendredi 7 août 2026.

Vieille-Brioude

La nuit de la chauve-souris à Vieille-Brioude

Salle polyvalente Place de la Croix des prés Vieille-Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:45:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La nuit de la chauve-souris à vielle Brioude avec PANPA Haut Allier.

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Salle polyvalente Place de la Croix des prés Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49

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English :

Bat night at Vielle Brioude with PANPA Haut Allier.

L’événement La nuit de la chauve-souris à Vieille-Brioude Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne