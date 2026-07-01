Nuit de la chauve-souris à Vieille Brioude, 43100 vieille brioude, Vieille-Brioude

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris à Vieille Brioude Vendredi 7 août, 20h45 43100 vieille brioude Haute-Loire

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T20:45:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T20:45:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00

L’association PANPA Haut Allier propose un diaporama sur les chauves-souris, ces petits mammifères volant aux mœurs nocturnes très étonnantes. Ce diaporama sera suivi d’une courte balade dans les ambiances crépusculaires, en bord de la rivière, pour découvrir ces petits mammifères au-dessus de l’eau en quête d’insectes, observés dans le faisceau des lampes.

 Lieu : Salle polyvalente de Vieille Brioude / durée : 2h30 / prévoir une lampe, des vê-tements chauds / Partenaire : Mairie de Vieille Brioude, Office de tourisme Brioude Sud Auvergne / participation libre

43100 vieille brioude 43100 Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « panpa-ha-mc@orange.fr »}]

diaporama sur les chauves-souris suivi d’une courte balade au crépuscule

PANPA