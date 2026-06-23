AGENDA · Lempdes-sur-Allagnon
La nuit de la chauve-souris Lempdes-sur-Allagnon
vendredi 17 juillet 2026 · Lempdes-sur-Allagnon
Informations pratiques
Lempdes-sur-Allagnon
La nuit de la chauve-souris
Mairie Lempdes-sur-Allagnon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:45:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La nuit de la chauve-souris à Lempdes sur Allagnon avec PANPA Haut Allier.
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Mairie Lempdes-sur-Allagnon 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49
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English :
Bat night at Lempdes sur Allagnon with PANPA Haut Allier.
L’événement La nuit de la chauve-souris Lempdes-sur-Allagnon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne