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AGENDA · Lempdes-sur-Allagnon

La nuit de la chauve-souris Lempdes-sur-Allagnon

vendredi 17 juillet 2026 · Lempdes-sur-Allagnon

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:45:00
Adresse
Mairie
Ville
43410 Lempdes-sur-Allagnon
Département
Haute-Loire
Tarif

Lempdes-sur-Allagnon

La nuit de la chauve-souris

Mairie Lempdes-sur-Allagnon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:45:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

La nuit de la chauve-souris à Lempdes sur Allagnon avec PANPA Haut Allier.
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Mairie Lempdes-sur-Allagnon 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 

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English :

Bat night at Lempdes sur Allagnon with PANPA Haut Allier.

L’événement La nuit de la chauve-souris Lempdes-sur-Allagnon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne