Nuit de la chauve-souris à Lempdes sur Allagnon, Lempdes sur Allagnon – Maison des associations, Lempdes-sur-Allagnon

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris à Lempdes sur Allagnon Vendredi 17 juillet, 20h45 Lempdes sur Allagnon – Maison des associations Haute-Loire

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:45:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T20:45:00+02:00 – 2026-07-17T22:30:00+02:00

L’association PANPA Haut Allier propose un diaporama sur les chauves-souris, ces petits mammifères volant aux mœurs noc-turnes très étonnantes. Ce diaporama sera suivi d’une courte balade dans les ambiances crépusculaires, en bord de la rivière, pour découvrir ces petits mammifères au-dessus de l’eau en quête d’insectes, observés dans le faisceau des lampes.

 Lieu : Maison des associations de Lempdes sur Allagnon / durée : 2h30 / prévoir une lampe, des vê-tements chauds / Partenaire : Mairie de Lempdes sur Allagnon, Office de tourisme Brioude Sud Au-vergne / participation libre

Lempdes sur Allagnon – Maison des associations 43410 lempdes sur Allagnon Lempdes-sur-Allagnon 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « panpa-ha-mc@orange.fr »}]

diaporama sur les chauves-souris suivi d’une courte balade au crépuscule

PANPA