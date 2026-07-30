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AGENDA · Prats-de-Mollo-la-Preste

LA NUIT DE LA FORÊT Prats-de-Mollo-la-Preste

mardi 11 août 2026 · Prats-de-Mollo-la-Preste

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Refuge des Conques
Ville
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Prats-de-Mollo-la-Preste

LA NUIT DE LA FORÊT

Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Parcours nocturne, à la rencontre de cette faune sauvage et discrète que les sons de la nuit trahissent et nous renseignent.
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Refuge des Conques Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 57 06 40 59 

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English :

A nighttime walk, %E0 an encounter with this wild and elusive wildlife, whose presence is revealed by the sounds of the night, which provide us with clues.

L’événement LA NUIT DE LA FORÊT Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-07-21 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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