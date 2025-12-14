La Nuit de la Lecture Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant

La Nuit de la Lecture

La Nuit de la Lecture Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant samedi 4 juillet 2026.

La Nuit de la Lecture

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Un duo de comédiens sur des textes de François Mauriac, mais pas que…

Sur réservation   .

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17  accueil@malagar.fr

English : La Nuit de la Lecture

L’événement La Nuit de la Lecture Saint-Maixant a été mis à jour le 2025-12-11 par La Gironde du Sud