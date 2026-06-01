La Nuit de la Science, Parc de La Perle du Lac, Genève

La Nuit de la Science 4 et 5 juillet Parc de La Perle du Lac

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T12:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Le temps d’un week-end, des centaines de chercheuses et chercheurs, d’amateurs et amatrices de science invitées par le Muséum Genève (Muséum d’histoire naturelle et Musée d’histoire des sciences) animent avec enthousiasme et passion des stands et activités pour tous les publics. Grâce à leur savoir-faire elles et ils arrivent avec à mettre en dialogue des savoirs, des curiosités et des émerveillements.

Parc de La Perle du Lac Rue de Lausanne, 1202 Genève Genève 1202 [{« type »: « link », « value »: « https://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-perle-lac/

La Nuit de la science est une biennale qui a lieu en juillet dans le Parc de la Perle du lac, au bord du lac et en face du Musée d’histoire des sciences.

©Ville de Genève