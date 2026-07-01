Tournée estivale des Communes – Samedis du Vélo 11 juillet, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Tournée estivale des Communes – Samedis du Vélo 11 juillet 4 et 11 juillet Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T13:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-11T16:30:00+02:00

Au menu de cette Tournée estivale dans le cadre des Samedis du vélo :

– Vélotour :

Vélotour à allure tranquille pour redécouvrir Genève avec un guide sur des thématiques originales (environ 3h)

– Nicolas Bouvier à Lancy par Fatiha Kenef

– De la Nature au milieu du Béton, visite du PAV par Julien Hutin

– Balade encadrée :

Petit tour en groupe pour profiter de la nature et découvrir le réseau cyclable

– Tour du quartier Praille – Acacias – Vernets

– Cours de conduite cycliste :

Cours pour adultes (environ 3h) adapté à votre niveau

– cours débutant — objectif : apprendre à pédaler

– cours moyen — objectif : exercices d’agilité, équilibre avec première sortie sur route encadrée sur option

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « samedisduvelo@pro-velo-geneve.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 077 482 78 45 »}] [{« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_lancy_v_lotour_nicolas_bouvier_lancy_20260711 »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_lancy_v_lotour_visite_du_pav_de_la_nature_au_milieu_du_b_ton_20260711 »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_lancy_tour_du_pav_bicyclette_20260711 »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_lancy_cours_de_conduite_niveau_debutant_20260711 »}, {« link »: « https://www.pro-velo-geneve.ch/tourn_e_sdv_lancy_cours_de_conduite_moyen_20260711 »}]

La Tournée estivale des communes dans les cadre des Samedis du Vélos, proposent des activités gratuites avec : des Vélotours pour découvrir la ville autrement et des cours de vélo tous niveaux

PRO VELO Genève