La nuit de l’éclipse Zoo d’Asson Asson
mercredi 12 août 2026 · Zoo d'Asson · Asson
Informations pratiques
Asson
La nuit de l’éclipse
Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
L’éclipse est un phénomène extraordinaire, et encore plus lorsqu’il est visible depuis nos latitudes !
Nous avons donc décidé de faire coïncider cet évènement avec notre nocturne estivale, un grand classique du Zoo d’Asson.
Le programme débute à 19h00
– Observation du soleil à l’aide de matériel adapté et sécurisé afin d’en apprécier l’activité avant l’éclipse.
– Observation de l’éclipse à l’aide de lunettes adaptées (fournies gratuitement)
A l’apogée du phénomène (qui ne dure que quelques instants), ressenti de l’ambiance crépusculaire et changement possible du comportement des animaux.
Une visite nocturne
Après une pose pique-nique rapide, les participants partiront de nuit à la découverte des animaux nocturnes, visiteront certaines coulisses pour des moments magiques inoubliables. La visite est guidée et commentée pour ressentir et comprendre le Zoo différemment. .
Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 03 34 info@zoo-asson.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La nuit de l’éclipse
L’événement La nuit de l’éclipse Asson a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
À voir aussi à Asson (Pyrénées-Atlantiques)
- Stage mini-soigneur Zoo d’Asson Asson 12 août 2026
- Marché des Producteurs de Pays Mairie Asson 12 août 2026
- Stage mini-soigneur Zoo d’Asson Asson 19 août 2026
- Stage mini-soigneur Zoo d’Asson Asson 26 août 2026
- Croque Histoires Bibliothèque d’Asson Asson 16 septembre 2026