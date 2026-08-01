La nuit de l’éclipse Zoo d’Asson Asson

Informations pratiques

Asson

La nuit de l’éclipse

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

L’éclipse est un phénomène extraordinaire, et encore plus lorsqu’il est visible depuis nos latitudes !

Nous avons donc décidé de faire coïncider cet évènement avec notre nocturne estivale, un grand classique du Zoo d’Asson.

Le programme débute à 19h00

– Observation du soleil à l’aide de matériel adapté et sécurisé afin d’en apprécier l’activité avant l’éclipse.

– Observation de l’éclipse à l’aide de lunettes adaptées (fournies gratuitement)

A l’apogée du phénomène (qui ne dure que quelques instants), ressenti de l’ambiance crépusculaire et changement possible du comportement des animaux.

Une visite nocturne

Après une pose pique-nique rapide, les participants partiront de nuit à la découverte des animaux nocturnes, visiteront certaines coulisses pour des moments magiques inoubliables. La visite est guidée et commentée pour ressentir et comprendre le Zoo différemment. .

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 03 34 info@zoo-asson.org

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English : La nuit de l’éclipse

L’événement La nuit de l’éclipse Asson a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay