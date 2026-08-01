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La nuit de l’éclipse Zoo d’Asson Asson

mercredi 12 août 2026 · Zoo d'Asson · Asson

La nuit de l’éclipse Zoo d’Asson Asson

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Zoo d'Asson
Adresse
6 Chemin de Brouquet
Ville
64800 Asson
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
50 50 Tarif de base plein tarif

Asson

La nuit de l’éclipse

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-08-12

L’éclipse est un phénomène extraordinaire, et encore plus lorsqu’il est visible depuis nos latitudes !
Nous avons donc décidé de faire coïncider cet évènement avec notre nocturne estivale, un grand classique du Zoo d’Asson.

Le programme débute à 19h00

– Observation du soleil à l’aide de matériel adapté et sécurisé afin d’en apprécier l’activité avant l’éclipse.
– Observation de l’éclipse à l’aide de lunettes adaptées (fournies gratuitement)

A l’apogée du phénomène (qui ne dure que quelques instants), ressenti de l’ambiance crépusculaire et changement possible du comportement des animaux.

Une visite nocturne

Après une pose pique-nique rapide, les participants partiront de nuit à la découverte des animaux nocturnes, visiteront certaines coulisses pour des moments magiques inoubliables. La visite est guidée et commentée pour ressentir et comprendre le Zoo différemment.   .

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 03 34  info@zoo-asson.org

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English : La nuit de l’éclipse

L’événement La nuit de l’éclipse Asson a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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