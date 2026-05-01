La Nuit de l’Impro #9 rue Joliot Curie Tonnay-Charente

Tonnay-Charente

La Nuit de l’Impro #9

rue Joliot Curie Salle des fêtes du complexe municipal Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

9ème édition de la plus longue soirée d’improvisation théâtrale du territoire !

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rue Joliot Curie Salle des fêtes du complexe municipal Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 14 30 animations@tonnay-charente.fr

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English : Impro Night #9

9th edition of the region’s longest-running theatrical improvisation evening!

L’événement La Nuit de l’Impro #9 Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan