La Nuit de l’Impro #9 rue Joliot Curie Tonnay-Charente
La Nuit de l’Impro #9 rue Joliot Curie Tonnay-Charente samedi 30 mai 2026.
Tonnay-Charente
La Nuit de l’Impro #9
rue Joliot Curie Salle des fêtes du complexe municipal Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
9ème édition de la plus longue soirée d’improvisation théâtrale du territoire !
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rue Joliot Curie Salle des fêtes du complexe municipal Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 14 30 animations@tonnay-charente.fr
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English : Impro Night #9
9th edition of the region’s longest-running theatrical improvisation evening!
L’événement La Nuit de l’Impro #9 Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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