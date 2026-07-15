UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Honfleur

La Nuit des Artistes Honfleur

samedi 1 août 2026 · Honfleur

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Ville de Honfleur
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

La Nuit des Artistes

Ville de Honfleur Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :
2026-08-01

La Ville de Honfleur célèbre de nouveau l’art dans tous ses états en invitant des artistes d’horizons très divers à se produire pendant une nuit dans toute la ville.
Le rendez-vous incontournable des passionnés d’art revient à Honfleur ! Une nuit magique où les rues et galeries s’animent avec des performances live, des expositions inédites et des rencontres avec des artistes inspirants.

– Expériences immersives & performances en direct
– Parcours artistique inédit à travers la ville
– Rencontres avec des artistes et créateurs d’exception peintres, sculpteurs, photographes, grapheurs, artistes de rue, musiciens, danseurs, comédiens…
Ne manquez pas cette célébration unique de l’art sous toutes ses formes ! Réservez votre soirée dès maintenant !   .

Ville de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Nuit des Artistes

The town of Honfleur is once again celebrating art in all its forms by inviting artists from a wide variety of backgrounds to perform throughout the town for one night.

L’événement La Nuit des Artistes Honfleur a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Honfleur-Beuzeville

À voir aussi à Honfleur (Calvados)