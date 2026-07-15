Informations pratiques

Honfleur

La Nuit des Artistes

Ville de Honfleur Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

La Ville de Honfleur célèbre de nouveau l’art dans tous ses états en invitant des artistes d’horizons très divers à se produire pendant une nuit dans toute la ville.

Le rendez-vous incontournable des passionnés d’art revient à Honfleur ! Une nuit magique où les rues et galeries s’animent avec des performances live, des expositions inédites et des rencontres avec des artistes inspirants.

– Expériences immersives & performances en direct

– Parcours artistique inédit à travers la ville

– Rencontres avec des artistes et créateurs d’exception peintres, sculpteurs, photographes, grapheurs, artistes de rue, musiciens, danseurs, comédiens…

Ne manquez pas cette célébration unique de l’art sous toutes ses formes ! Réservez votre soirée dès maintenant ! .

Ville de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

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English : La Nuit des Artistes

The town of Honfleur is once again celebrating art in all its forms by inviting artists from a wide variety of backgrounds to perform throughout the town for one night.

L’événement La Nuit des Artistes Honfleur a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Honfleur-Beuzeville