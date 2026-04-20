Bages

LA NUIT DES CÉPAGES

Hameau de Prat de Cest Bages Aude

Tarif : 16.5 – 16.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 01:30:00

Date(s) :

2026-05-29

DJ Petit Nico, actif depuis plus de 30 ans, s’associe à Arthur Boivert pour lancer La Nuit des Cépages une soirée itinérante au cœur des domaines viticoles du sud de la France.

Pour cette première, le principe est simple réunir jusqu’à 1 300 personnes dans un cadre naturel exceptionnel, entre garrigue et vignes, autour de food trucks prestigieux et des vins du domaine servis par Arnaud Gassier et son équipe.

Une façon de découvrir les vins de notre région autrement dans un contexte festif, à ciel ouvert, loin des codes traditionnels de la dégustation.

Cette première édition se tiendra au Domaine de Haute-Fontaine à Prat-de-Cest.

C’est une première. Et une première, ça ne s’oublie pas !

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Hameau de Prat de Cest Bages 11100 Aude Occitanie

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English :

DJ Petit Nico, in business for over 30 years, has teamed up with Arthur Boivert to launch La Nuit des Cépages: an itinerant evening at the heart of winegrowing estates in the south of France.

The premise is simple: gather up to 1,300 people in an exceptional natural setting, between garrigue and vineyards, around prestigious food trucks and estate wines served by Arnaud Gassier and his team.

A new way to discover the wines of our region: in a festive, open-air setting, far removed from traditional tasting codes.

This first edition will be held at Domaine de Haute-Fontaine in Prat-de-Cest.

It’s a first. And a first is not to be forgotten!

L’événement LA NUIT DES CÉPAGES Bages a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi