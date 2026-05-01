SOIRÉE ARTS VIVANTS Bages
SOIRÉE ARTS VIVANTS Bages samedi 23 mai 2026.
Bages
SOIRÉE ARTS VIVANTS
Bages Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’association Arts Vivants vous propose la comédie de Pierre Sauvil La surprise , interprétée par le Théâtre de Narbonne.
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Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25
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English :
The Arts Vivants association presents Pierre Sauvil’s comedy La surprise , performed by the Théâtre de Narbonne.
L’événement SOIRÉE ARTS VIVANTS Bages a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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