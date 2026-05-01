Bages

SOIRÉE ARTS VIVANTS

Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’association Arts Vivants vous propose la comédie de Pierre Sauvil La surprise , interprétée par le Théâtre de Narbonne.

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Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25

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English :

The Arts Vivants association presents Pierre Sauvil’s comedy La surprise , performed by the Théâtre de Narbonne.

L’événement SOIRÉE ARTS VIVANTS Bages a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE