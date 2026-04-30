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La Nuit des Couleurs La Ferté-Bernard

La Nuit des Couleurs La Ferté-Bernard samedi 5 décembre 2026.

Adresse : Centre ville

Ville : 72400 La Ferté-Bernard

Département : Sarthe

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Tarif :

La Ferté-Bernard

La Nuit des Couleurs

Centre ville La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

En soirée. Programme à venir   .

Centre ville La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 72 

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English :

L’événement La Nuit des Couleurs La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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