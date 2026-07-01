La Nuit des Eglises, Eglise Notre Dame de l’Assomption, Milly-la-Forêt

vendredi 3 juillet 2026 · Eglise Notre Dame de l'Assomption · Milly-la-Forêt

Informations pratiques

La Nuit des Eglises Vendredi 3 juillet, 19h00 Eglise Notre Dame de l’Assomption Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:30:00+02:00

Le Choeur Liturgique Saint Wulfran presente des chants liturgiques etrangers entrecoupés de textes sur les églises des origines à nos jours

Eglise Notre Dame de l’Assomption 1 rue Notre Dame 91490 Milly la Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « choquel.pmpierre@orange.fr »}]

Chants et textes