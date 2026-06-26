Visite guidée de la Chapelle Saint-Blaise des Simples, Chapelle Saint-Blaise et des Simples, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Visite guidée de la Chapelle Saint-Blaise des Simples Samedi 19 septembre, 11h00 Chapelle Saint-Blaise et des Simples Essonne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Participez à une visite commentée de la Chapelle Saint-Blaise et découvrez l’univers de Jean Cocteau. À travers ses fresques, ses symboles et l’histoire, explorez ce lieu singulier transformé par l’artiste. Une visite qui vous invite à voyager dans les années 1950 et à porter un nouveau regard sur ce patrimoine remarquable.

Chapelle Saint-Blaise et des Simples Rue de l’Amiral de Graville, 91490 Milly-la-Forêt, France Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France 0164988494 http://www.chapelle-saint-blaise.org [{« type »: « email », « value »: « servicegroupe@millylaforu00eat-tourisme.com »}, {« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-26T14:25:57.769Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « servicegroupe@millylaforet-tourisme.com », « response »: {« passId »: 422222792, « isPending »: false, « addressId »: 860108}, « venueId »: 151931, « description »: « Envie de du00e9couvrir un lieu unique mu00ealant histoire, plantes mu00e9dicinales et lu2019univers de Jean Cocteau ?nnInscrivez-vous u00e0 la visite guidu00e9e de la Chapelle Saint-Blaise des Simples et du00e9couvrez un site u00e9tonnant au cu0153ur de Milly-la-Foru00eat, ou00f9 patrimoine et art se rencontrent. », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-26T14:25:57.484Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2401670, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-26T14:25:57.573Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 471420487, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789808400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-26T14:25:57.769Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/422222792 »}] Petite chapelle du XIIe siècle, dépendant d’une léproserie aujourd’hui disparue. Dédiée à saint Blaise, le guérisseur, la chapelle est devenue le lieu d’une sorte de dévotion aux plantes médicinales. En 1959, l’Association de la Chapelle Saint-Blaise l’a fait décorer par Jean Cocteau. Ses dessins, sur le thème des simples, sont effectués à la gouache sur une mince pellicule de peinture à la chaux. Les vitraux non-figuratifs des trois baies sont également l’œuvre de Jean Cocteau. Le poète, mort en 1963, est inhumé dans la chapelle. Autoroute A6, sortie 13 – Suivre Milly-la-Forêt puis Chapelle Saint‐Blaise. Un parking gratuit est mis à disposition des visiteurs en face de la Chapelle. RER D : Gare de Maisse ou Boutigny. Ligne R : Gare de Fontainebleau-Avon.

Visite commentée de la Chapelle Saint-Blaise

©officedetourisme