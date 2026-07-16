Les voix humaines – Les Samedis musicaux chez Jean Cocteau, Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Les voix humaines – Les Samedis musicaux chez Jean Cocteau Samedi 29 août, 18h00 Maison Jean Cocteau Essonne

12 euros / gratuité enfants -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T18:00:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T18:00:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

La Maison présentera son nouveau cycle de huit concerts, programmes originaux de grande qualité, créés pour le lieu, interprétés par des musiciens exigeants, et qui s’adressent à tous les publics. Chaque concert, d’une heure environ, permettra de découvrir de nouveaux répertoires, montrant s’il en était besoin l’éclectisme de Cocteau et sa passion pour les multiples formes de l’art de son temps, du jazz à Reynaldo Hahn. Des œuvres parfois peu connues seront remises à l’honneur par Marc-Olivier Dupin, auquel on doit cette année encore ce programme de la saison. Elles seront interprétées par des musiciens qui auront à cœur d’expliquer leur choix, le rôle qu’a joué Cocteau, les écrits qu’il nous a livré. Cette année, trente musiciens seront accueillis dans ces « salons de musique ».

Programme

Cinquième concert : le chœur Les Discours, dirigé par Denis Comtet, fait entrer les voix du Groupe des Six dans le jardin de la Maison.

Maison Jean Cocteau 15 rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France 01 71 63 89 85 https://maisonjeancocteau.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.maisonjeancocteau.com/ »}] La maison que Jean Cocteau a acquise en 1947 à Milly-la-Forêt et qu’il a habitée jusqu’à sa mort en 1963, géré par la Région Île-de-France depuis le 11 septembre 2019. Elle est labellisée « Maison des Illustres » par le ministère de la Culture. Après la mort de Cocteau, elle a appartenu à Edouard Dermit, son fils adoptif, puis à l’association Maison Cocteau, qui l’a acquise grâce au mécénat de Pierre Bergé et aux contributions des collectivités territoriales. L’association a restauré la maison et l’a ouverte au public à partir de 2010. Jean Cocteau, romancier, cinéaste, poète, dramaturge, dessinateur, artiste aux multiples facettes, a marqué l’histoire des arts du XXe siècle. L’artiste extrêmement fécond, qui n’a cessé de travailler jusqu’à sa mort, a été l’ami de tous les géants du siècle, de Proust à Picasso. À Milly, après le tournage de La Belle et la Bête, il a trouvé un refuge, loin de l’agitation parisienne, où il a créé pour lui et ses amis un univers qui lui ressemble : éclectique, mystérieux et poétique. Préserver cette maison et rendre plus lisible encore l’apport de cet artiste du XXe siècle, c’est mieux faire comprendre la richesse et la singularité de Jean Cocteau.

Chœur Les Discours

Les Samedis Musicaux ©DR