Manifête, Place du Marché, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Manifête Samedi 19 septembre, 15h30 Place du Marché Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Léna Turist, tout juste diplômée de l’ESAAIX, a invité le public à confectionner des drapeaux, tels des fragments textiles d’identités plurielles. Réalisés lors d’ateliers ouverts à tous les âges, ces étendards, cousus de voix et de mains, seront portés lors d’un défilé-performance collectif.

L’événement proposé ici concerne ce temps de restitution : une manifestation performative dans la ville de Milly-la-Forêt et au Cyclop, le 19 septembre à 15h30, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Ensemble, les participants feront vivre ces drapeaux dans l’espace public, déplaçant la question de l’expression vers le faire-ensemble, là où la liberté devient une expérience partagée, éphémère mais vibrante.

Place du Marché Place du Marché 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France

Défilé-performance

©Marc Domage