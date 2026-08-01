Informations pratiques

Pageas

La nuit des étoiles conférence et observation

Salle des fêtes et site de Pérignac Pageas Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

À la tombée de la nuit, partez pour un voyage fascinant au cœur du ciel étoilé. La soirée débutera par une conférence de Jean-Marie Pallier, À la découverte du ciel , illustrée par une vidéoprojection. À la nuit noire, place à l’observation des constellations de l’été grâce à un télescope, pour apprendre à reconnaître les étoiles et les principaux repères du ciel nocturne. Les participants sont invités à prévoir un siège pliant, des vêtements chauds, une gourde, ainsi que des jumelles et une lampe frontale à lumière rouge s’ils en possèdent. En cas de ciel couvert, l’observation pourra être reportée à la veille ou au lendemain selon les conditions météorologiques. .

Salle des fêtes et site de Pérignac Pageas 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 41 86

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English : La nuit des étoiles conférence et observation

L’événement La nuit des étoiles conférence et observation Pageas a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus