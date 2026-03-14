Sortie nature La musique verte Sentier musical Pageas

Sortie nature La musique verte

Sentier musical Aire de repos Pageas Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Suivez Aurélien, animateur nature de La Soupape Sauvage, pour une balade toute en douceur sur le Sentier musical. Laissez-vous guider à travers un arboretum peuplé d’arbres utilisés pour fabriquer des instruments de musique. Avec un brin d’imagination, petits et grands apprendront à créer jouets buissonniers et instruments en puisant dans les trésors que la nature met à notre portée. Un moment riche en créativité… et musique verte ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de la visite.

Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la visite, avant 17h. Pas de billetterie sur place. .

Sentier musical Aire de repos Pageas 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

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English : Sortie nature La musique verte

L’événement Sortie nature La musique verte Pageas a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus