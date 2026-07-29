UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Port-Vendres

LA NUIT DES ÉTOILES CONTE MUSICAL ET HARPE Port-Vendres

vendredi 28 août 2026 · Port-Vendres

LA NUIT DES ÉTOILES CONTE MUSICAL ET HARPE Port-Vendres

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:45:00
Adresse
Route de la jetée
Ville
66660 Port-Vendres
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Port-Vendres

LA NUIT DES ÉTOILES CONTE MUSICAL ET HARPE

Route de la jetée Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:45:00
fin : 2026-08-28 20:45:00

Date(s) :
2026-08-28

Laissez-vous porter par les récits fascinants de la mythologie grecque lors d’une soirée où conte et harpe s’unissent sous le ciel étoilé. Un voyage poétique entre légendes célestes et musique, à partager en famille.
  .

Route de la jetée Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be swept away by the fascinating tales of Greek mythology during an evening where storytelling and the harp come together under the starry sky. A poetic journey through celestial legends and music, perfect for the whole family.

L’événement LA NUIT DES ÉTOILES CONTE MUSICAL ET HARPE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

À voir aussi à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales)