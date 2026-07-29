Informations pratiques

Port-Vendres

LA NUIT DES ÉTOILES CONTE MUSICAL ET HARPE

Route de la jetée Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:45:00

fin : 2026-08-28 20:45:00

Date(s) :

2026-08-28

Laissez-vous porter par les récits fascinants de la mythologie grecque lors d’une soirée où conte et harpe s’unissent sous le ciel étoilé. Un voyage poétique entre légendes célestes et musique, à partager en famille.

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Route de la jetée Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Let yourself be swept away by the fascinating tales of Greek mythology during an evening where storytelling and the harp come together under the starry sky. A poetic journey through celestial legends and music, perfect for the whole family.

L’événement LA NUIT DES ÉTOILES CONTE MUSICAL ET HARPE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE