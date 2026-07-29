LA NUIT DES ÉTOILES CONTE MUSICAL ET HARPE Port-Vendres
vendredi 28 août 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
LA NUIT DES ÉTOILES CONTE MUSICAL ET HARPE
Route de la jetée Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:45:00
fin : 2026-08-28 20:45:00
Date(s) :
2026-08-28
Laissez-vous porter par les récits fascinants de la mythologie grecque lors d’une soirée où conte et harpe s’unissent sous le ciel étoilé. Un voyage poétique entre légendes célestes et musique, à partager en famille.
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Route de la jetée Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
Let yourself be swept away by the fascinating tales of Greek mythology during an evening where storytelling and the harp come together under the starry sky. A poetic journey through celestial legends and music, perfect for the whole family.
L’événement LA NUIT DES ÉTOILES CONTE MUSICAL ET HARPE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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