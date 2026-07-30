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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

La Nuit des Étoiles filantes au marais de la Guittière La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire

dimanche 9 août 2026 · La Ruche d'idées · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
La Ruche d'idées
Adresse
292 Rue du Chai
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

La Nuit des Étoiles filantes au marais de la Guittière

La Ruche d’idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 22:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

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La Ruche d’idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 52 06 10 09  contactgrandeurnature@gmail.com

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English :

L’événement La Nuit des Étoiles filantes au marais de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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