AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire
La Nuit des Étoiles filantes au marais de la Guittière La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire
dimanche 9 août 2026 · La Ruche d'idées · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
La Nuit des Étoiles filantes au marais de la Guittière
La Ruche d’idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 22:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
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La Ruche d’idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 52 06 10 09 contactgrandeurnature@gmail.com
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English :
L’événement La Nuit des Étoiles filantes au marais de la Guittière Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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