La Nuit des étoiles Grivy Loisy Astronomie Club Grivy-Loisy samedi 15 août 2026.

Grivy-Loisy

La Nuit des étoiles

Grivy Loisy Astronomie Club 10 Route de Mazagran Grivy-Loisy Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Conférence et observations aux télescope en toute convivialité. Entrée gratuite

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Grivy Loisy Astronomie Club 10 Route de Mazagran Grivy-Loisy 08400 Ardennes Grand Est +33 6 34 66 32 54 glacsudardennes@gmail.com

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English :

A lecture and telescope observations in a friendly atmosphere. Free admission

L’événement La Nuit des étoiles Grivy-Loisy a été mis à jour le 2026-06-25 par Ardennes Tourisme