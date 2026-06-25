La Nuit des étoiles Grivy Loisy Astronomie Club Grivy-Loisy
La Nuit des étoiles Grivy Loisy Astronomie Club Grivy-Loisy samedi 15 août 2026.
Grivy-Loisy
La Nuit des étoiles
Grivy Loisy Astronomie Club 10 Route de Mazagran Grivy-Loisy Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Conférence et observations aux télescope en toute convivialité. Entrée gratuite
.
Grivy Loisy Astronomie Club 10 Route de Mazagran Grivy-Loisy 08400 Ardennes Grand Est +33 6 34 66 32 54 glacsudardennes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A lecture and telescope observations in a friendly atmosphere. Free admission
L’événement La Nuit des étoiles Grivy-Loisy a été mis à jour le 2026-06-25 par Ardennes Tourisme