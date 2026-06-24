Plourivo

La nuit des étoiles

Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:30:00

fin : 2026-08-06 23:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez-vous initier à l’astronomie en compagnie de l’association Ciel d’Armor . Observez les astres, contemplez le ciel profond et les Perséides, cette pluie d’étoiles filantes visibles ces nuits-là. (En cas de ciel couvert ateliers sur l’astronomie en intérieur). A partir de 10 ans. .

Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement La nuit des étoiles Plourivo a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol