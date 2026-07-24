La nuit des étoiles 13 rue Notre Dame Saxon-Sion

Informations pratiques

Saxon-Sion

La nuit des étoiles

13 rue Notre Dame 13 CITE DES PAYSAGES Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Cet évènement incontournable de la Colline de Sion permet aux initiés de partager leur connaissance de la science des astres avec les curieux de tous âges. Les paysages du Saintois s’observent depuis la Cité des paysages et le ciel aussi, avec des conditions idéales loin de la pollution lumineuse des villes.

Avec la Société Lorraine d’Astronomie (SLA)

Rêveurs, scientifiques et curieux de tout âge se donnent rendez-vous pour cet événement incontournable. Le temps d’une nuit, la Cité des paysages se transforme en point d’observation privilégié pour comprendre l’univers et admirer le ciel étoilé, à l’abri de la pollution lumineuse urbaine.

Au programme

CONFÉRENCES

Accès libre

AVEC LA SLA

– 15h30-16h15 Conférence Comprendre les éclipses par Pierre HAYDONT

Les astres, dans leurs déplacements, nous réservent parfois des spectacles grandioses, telles les éclipses de Soleil et de Lune. Pourquoi si rarement ? Soyons curieux. En voici les raisons… Cette conférence est un bon rappel pour se préparer à observer l’éclipse solaire du 12 août 2026 en toute sécurité.

– 17h45-18h30 Conférence La course à la Lune 2 le retour par Lubin FONCK

La conquête de la Lune a été un évènement très marquant pour toute une génération dans les années 60. Aujourd’hui, on assiste à la suite, où un nombre important de missions se préparent afin d’être les premiers à reposer un pied sur notre satellite.

– 19h00-19h45 Conférence La Lune, entre conquête et connaissance par Jessica FLAHAUT et Nicolas BECK

La Lune fascine. Les 382 kg de roches lunaires ramenées par les missions Apollo servent encore aujourd’hui à confirmer l’âge de la Lune et à soutenir la théorie de l’impact géant à son origine.

Les sismomètres déposés sur place ont révélé une activité géologique insoupçonnée.

Les satellites du début des années 2000 ont confirmé la présence de glace d’eau dans les cratères polaires. Dans cet exposé, les conférenciers vous inviteront à découvrir l’articulation subtile entre les avancées de l’exploration lunaire et les dernières recherches en planétologie concernant notre satellite.

– 21h15-22h Conférence La nébuleuse du Crabe par Isabelle AUVRAY, Laurent DALBIN et Didier WALLIANG

La Nébuleuse du Crabe (ou M1) est située dans la constellation du Taureau à 6300 années-lumières. Elle résulte de l’explosion d’une étoile massive observée en 1054. Les trois conférenciers l’ont observée et documentée durant plusieurs années comme l’ont fait les astronomes les plus renommés au fil des siècles. Tous trois membres de la SLA, ils nous partagent cette belle aventure qui démontre que l’astronomie amateur est un loisir fascinant et passionnant.

– 15h-21h ANIMATIONS ET CONSTRUCTION L’ATELIER DES NÉBULEUSES (avec la CIE des Trimardeurs)

Découvrez le principe de la tenségrité en construisant une structure autoportante à petite et grande échelle ! A partir de 18h, profitez de la programmation musicale avec un DJ set installé pour l’occasion.

En résonnance avec L’écho du Marteau, festival dédié aux constructions et expérimentations architecturales qui se tient du 1er au 9 août sur la colline de Sion, en particulier dans le village de Vaudémont. + D’INFO www.echodumarteau.fr

En accès libre

– 16h30-17h25 et 20h30-21h25 SPECTACLE 449s (avec la CIE Piedbouche)

Au départ, l’émerveillement de l’enfant qui regarde les étoiles et 449 secondes. Dans ce laps de temps, plusieurs choses peuvent commencer et se terminer une partie de cache-cache, prendre une douche ou, pour une particule de lumière, voyager du soleil à la Terre.

Spectacle présenté à l’issue d’une résidence de 10 jours à la Cité des paysages.

Tout public sur inscription

– 19h-20h / 20h30-21h30 / 22h15-23h15 SPECTACLE LA MYTHO RANDO DU PROFESSEUR SCHLÜCK

Diplômé en histoire du lard, le Professeur Schlück vous fait découvrir la Cité des paysages sous un nouvel angle celui où la beauté n’est pas forcément évidente mais en fait si. Parce que le rire sauve de tout (par exemple de l’angine blanche), venez vivre une randonnée à part pour des souvenirs à vie !

Tout public sur inscription

– 20h45-21h45 et 22h-23h BALADE L’ÉCHO DES CHAUVES-SOURIS (avec La Cpepesc)

Laissez-vous porter par une balade sonore à la rencontre des chauves-souris. Un rendez-vous privilégié pour les écouter chasser au cœur de la nuit.

Tout public (4 et +) sur inscription

– 20h45-21h45 et 22h-23h BALADE LA NUIT RÉVÉLÉE QUI VIT QUAND ON DORT ? (avec Hirrus)

Quand le soleil se couche, une autre vie commence…. Partez pour une immersion sonore et laissez-vous guider par les bruits mystérieux de la faune sauvage.

Tout public (4 et +) sur inscription

– 23h-23h45 PROJECTION CINÉ-COSMOS (avec La SLA)

Découvrez les constellations de l’été et leurs grands mythes et explorez galaxies et nébuleuses en direct grâce à un téléscope numérique dont les images seront projetées sur grand écran.

Tout public

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EN CONTINU

– Ateliers d’observation du ciel, maquettes & animations (avec la SLA)

Dès l’après-midi, observez le soleil avec des outils adaptés, participez aux nombreuses animations pédagogiques et aux ateliers scientifiques. À la tombée de la nuit, les télescopes braqués sur le ciel scintillant permettent à chacun un voyage cosmique.

– Installations numériques Toys in Space (AVEC SUPER IDÉE)

En 1985, les astronautes de la mission spatiale STS-51D emportent avec eux 11 jouets dans la navette Discovery pour un voyage orbital extraordinaire. Inspirées de cette expérience portée par la NASA, les œuvres numériques monumentales reviennent pour une troisième édition pour une aventure ludique et interstellaire.Tout public

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13 rue Notre Dame 13 CITE DES PAYSAGES Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr

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English :

This must-see event on Sion Hill gives experts the chance to share their knowledge of astronomy with curious visitors of all ages. The landscapes of the Saintois region can be viewed from the “Cit%E9 des paysages,” as can the night sky, with ideal conditions far from the light pollution of cities.

In collaboration with the Lorraine Astronomy Society (SLA)

Dreamers, scientists, and curious minds of all ages gather for this must-see event. For one night, the Cit%E9 des paysages transforms into a prime observation spot to explore the universe and admire the starry sky, free from urban light pollution.

On the program:

LECTURES

Free admission

WITH THE SLA

– 3:30–4:15 p.m.: Lecture “Understanding Eclipses” by Pierre HAYDONT

As the celestial bodies move across the sky, they sometimes treat us to spectacular shows, such as solar and lunar eclipses. Why do they occur so rarely? Let’s explore. Here are the reasons… This lecture is a good reminder to prepare to safely observe the solar eclipse on August 12, 2026.

– 5:45–6:30 p.m.: Lecture “The Race to the Moon 2: The Return” by Lubin FONCK

The conquest of the Moon was a truly momentous event for an entire generation in the 1960s. Today, we are witnessing the next chapter, as a significant number of missions are being prepared in the race to be the first to set foot on our moon.

– 7:00–7:45 p.m.: Lecture “The Moon: Between Conquest and Knowledge” by Jessica FLAHAUT and Nicolas BECK

The Moon fascinates us. The 382 kg of lunar rocks brought back by the Apollo missions are still used today to confirm the Moon’s age and support the giant impact theory regarding its origin.

Seismometers deployed on site have revealed unexpected geological activity.

Satellites from the early 2000s confirmed the presence of water ice in the polar craters. In this presentation, the speakers will invite you to discover the subtle connection between advances in lunar exploration and the latest research in planetary science concerning our moon.

– 9:15–10:00 p.m.: Lecture “The Crab Nebula” by Isabelle AUVRAY, Laurent DALBIN, and Didier WALLIANG

The Crab Nebula (or M1) is located in the constellation Taurus, 6,300 light-years away. It resulted from the explosion of a massive star observed in 1054. The three speakers have observed and documented it over several years, just as the most renowned astronomers have done over the centuries. All three are members of the SLA, and they’ll share this wonderful adventure with us, demonstrating that amateur astronomy is a fascinating and exciting hobby.

– 3:00 PM–9:00 PM: ACTIVITIES AND BUILDING THE NEBULA WORKSHOP (with the CIE des Trimardeurs)

Discover the principle of tensegrity by building a self-supporting structure on both a small and large scale! Starting at 6:00 PM, enjoy the musical program featuring a DJ set set up especially for the occasion.

In conjunction with L’Écho du Marteau, a festival dedicated to architectural constructions and experiments taking place from August 1 to 9 on the hill of Sion, particularly in the village of Vaudemont. + MORE INFO: www.echodumarteau.fr

Free admission

– 4:30–5:25 p.m. and 8:30–9:25 p.m.: PERFORMANCE 449s (with the CIE Piedbouche)

It begins with the wonder of a child gazing at the stars for 449 seconds. In that span of time, many things can begin and end: a game of hide-and-seek, taking a shower, or—for a particle of light—a journey from the sun to Earth.

Performance presented following a 10-day residency at La Cité des Paysages.

Open to all ages—registration required

– 7:00–8:00 p.m. / 8:30–9:30 p.m. / 10:15–11:15 p.m.: PERFORMANCE—PROFESSOR SCHL%DCCK’S MYTHICAL HIKE

With a degree in the history of bacon, Professor Schl%FCck invites you to discover the Cit%E9 des paysages from a new perspective: one where beauty isn’t necessarily obvious—but actually is. Because laughter cures everything (like a sore throat, for example), come join us on a hike like no other for memories that’ll last a lifetime!

Open to all ages—registration required

– 8:45–9:45 p.m. and 10:00–11:00 p.m.: WALK—THE ECHO OF THE BATS (with La Cpepesc)

Let yourself be carried away by an audio walk to encounter bats. A special opportunity to hear them hunting in the dead of night.

Open to all (ages 4 and up) registration required

– 8:45–9:45 p.m. and 10:00–11:00 p.m.: WALK THE REVEALED NIGHT: WHO’S ALIVE WHEN WE SLEEP? (with Hirrus)

When the sun goes down, another life begins…. Embark on a sonic journey and let yourself be guided by the mysterious sounds of wildlife.

All ages (4 and up) registration required

– 11:00 PM–11:45 PM: SCREENING CINÉ-COSMOS (with La SLA)

Discover the summer constellations and their great myths, and explore galaxies and nebulae live through adigital telescope, with images projected onto a large screen.

All ages

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ONGOING:

– Sky-observation workshops, models, and activities (with the SLA):

Starting in the afternoon, observe the sun with specialized equipment, and take part in numerous educational activities and science workshops. %C0As night falls, telescopes trained on the twinkling sky will take everyone on a cosmic journey.

– Digital Installations: “Toys in Space” (WITH SUPER IDÉE):

In 1985, the astronauts on the STS-51D space mission took 11 toys with them aboard the space shuttle Discovery for an extraordinary orbital journey. Inspired by this NASA-led experiment, the monumental digital artworks return for a third edition, offering a playful, interstellar adventure.

L’événement La nuit des étoiles Saxon-Sion a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS