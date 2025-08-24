La Nuit des Forêts Je touche du bois par la Cie Palabras Saint-André-de-Cubzac

La Nuit des Forêts Je touche du bois par la Cie Palabras

Lieu à déterminer Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-06-09

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Elles sont deux. L’une voit toute l’histoire de sa famille défiler dans les oreilles du public. L’autre n’est pas de cette famille mais n’en pense pas moins.

Derrière le mot famille se cachent ceux d’héritage, de transmission, de silence, de voix, de question, de souvenir, de lien ou encore de mécanisme.

Ce spectacle fabriqué d’enregistrements sonores dévoile les difficultés à dire au sein de la famille, la place du travail dans ces relations intimes, le petit théâtre quotidien de la parole.

Nous voilà dans un atelier de menuiserie, transmis de père en fils, et devant nous la fille et sœur qui nous montre que rien n’est plus universel que l’intime.

Âge mini Dès 12 ans Durée 1h30 .

Lieu à déterminer Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

