La nuit des KiwizZ La Fabrique de Chocolat La Bastide-Clairence

samedi 19 septembre 2026 · La Fabrique de Chocolat · La Bastide-Clairence

Informations pratiques

La Bastide-Clairence

La nuit des KiwizZ

La Fabrique de Chocolat 200 Chemin du Plissé La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée animée par les KiwizZ Band, Les Fastaskes, Les incognitos et les Karaokiches. .

La Fabrique de Chocolat 200 Chemin du Plissé La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 77 41

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English : La nuit des KiwizZ

L’événement La nuit des KiwizZ La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque