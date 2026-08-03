La nuit des KiwizZ La Fabrique de Chocolat La Bastide-Clairence
samedi 19 septembre 2026 · La Fabrique de Chocolat · La Bastide-Clairence
Informations pratiques
La Bastide-Clairence
La nuit des KiwizZ
La Fabrique de Chocolat 200 Chemin du Plissé La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Soirée animée par les KiwizZ Band, Les Fastaskes, Les incognitos et les Karaokiches. .
La Fabrique de Chocolat 200 Chemin du Plissé La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 77 41
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English : La nuit des KiwizZ
L’événement La nuit des KiwizZ La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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