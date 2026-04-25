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LA NUIT DES MUSÉES A TRAVERS L’ŒIL DE KANDINSKY MUSÉE DE PEINTURE Saint-Frajou

LA NUIT DES MUSÉES A TRAVERS L’ŒIL DE KANDINSKY MUSÉE DE PEINTURE Saint-Frajou

LA NUIT DES MUSÉES A TRAVERS L’ŒIL DE KANDINSKY MUSÉE DE PEINTURE Saint-Frajou samedi 23 mai 2026.

Lieu : MUSÉE DE PEINTURE

Adresse : Au Village

Ville : 31230 Saint-Frajou

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Saint-Frajou

LA NUIT DES MUSÉES A TRAVERS L’ŒIL DE KANDINSKY

MUSÉE DE PEINTURE Au Village Saint-Frajou Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

À l’occasion de La Nuit des Musées, le Musée de Peinture participa à travers l’œil de Kandinsky
Exposition des dessins des élèves de CM1 de l’école d’Anan. 7  .

MUSÉE DE PEINTURE Au Village Saint-Frajou 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 20 28 

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English :

For La Nuit des Musées, the Musée de Peinture participates through the eyes of Kandinsky

L’événement LA NUIT DES MUSÉES A TRAVERS L’ŒIL DE KANDINSKY Saint-Frajou a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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